– Как вы оцениваете дебютный гол Ильи Забарного?

– Все, что мы видели, отражено в нем. Он очень молодой игрок, но с опытом и сильными индивидуальными качествами. Мы рады, что он у нас. Забарный сегодня играл на очень высоком уровне.

"Мы – лучшая команда в мире": Забарный прокомментировал свой дебютный гол за ПСЖ

– Какие новости по Витинье и Хвичи Кварацхелии?

– К сожалению, ничего не могу сказать. Новости не положительные, но нам придется подождать до воскресенья или понедельника, чтобы узнать от медицинского персонала, какие именно у них травмы.

– Дальше у вас игра против Барселоны. Вы волнуетесь из-за этой волны травм?

– Нужно постоянно быть позитивным. Жаль, что четверо или пятеро игроков ПСЖ получили травмы, и что у Барсы также есть повреждения. Это обидно для меня, для тренера Барселоны Ганси Флика и для зрителей.

– Будет ли Фабиан Руис доступен в среду?

– Я не знаю. Мы начнем думать о матче с Барселоной в воскресенье. Настоящее удовольствие играть против команды, которая разделяет нашу идентичность. Мы готовы столкнуться с любым соперником, каким бы тяжелым ни был матч. Это делают настоящие команды. А мы настоящая команда, – цитирует Луиса Энрике L'Equipe.

Напомним, что матч Барселона – ПСЖ состоится 1 октября в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ разбил Осер – Забарный забил гол-шедевр и извинился, украинец запугивает Барселону, новые потери, 2 дебютанта перед ЛЧ