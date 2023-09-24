В воскресенье, 24 сентября, 6-й тур АПЛ продолжит ряд матчей. Проведут свои поединки и команды, за которые выступают украинцы.

Ярмолюк похвастался фото с Миколенко после дуэли в АПЛ

В частности, в стартовый состав Борнмута на выездную игру против Брайтона попал Илья Забарный. Экс-защитник Динамо сохраняет хорошую динамику – все предыдущие игры этого сезона он также начинал в основе.

С первых минут начнет и Александр Зинченко. Его Арсенал будет принимать Тоттенхэм в лондонском дерби. Для украинца это четвертое подряд появление в старте после восстановления от травмы икроножной мышцы.

Напомним, в старт Челси на матч против Астон Виллы попал Михаил Мудрик, а накануне весь поединок за Эвертон против Бретнфорда провел Виталий Миколенко (Егор Ярмолюк в заявку попал, но на поле не выходил).

Эвертон победил впервые в сезоне АПЛ, одолев Брентфорд – Миколенко помог открыть счет, привез гол и мог забивать