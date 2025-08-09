Все детали соглашения между клубами уже согласованы и скреплены подписями и печатями, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ребров оценил переход Забарного в ПСЖ: "Большое событие для Украины"

Приход Забарного повлиял и на вратарскую позицию парижан – команду должен покинуть российский голкипер Матвей Сафонов. Ему уже нашли замену: ПСЖ подписал французского вратаря Лукаса Шевалье, чье соглашение также оформлено.

Сделка с обоими игроками была полностью согласована президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи, спортивным директором Луисом Кампосом и главным тренером Луисом Энрике. Ожидается, что совсем скоро парижане представят новичков.

Ранее сообщалось, что французский клуб заплатит Борнмуту 67 миллионов евро за защитника. Илья Забарный подпишет контракт с ПСЖ до 2030 года.

