Забарный и замена россиянину присоединились к ПСЖ – Романо подтвердил: "Документы подписаны"
Украинский защитник Илья Забарный, похоже, подписал контракт с Пари Сен-Жермен.
Все детали соглашения между клубами уже согласованы и скреплены подписями и печатями, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ребров оценил переход Забарного в ПСЖ: "Большое событие для Украины"
Приход Забарного повлиял и на вратарскую позицию парижан – команду должен покинуть российский голкипер Матвей Сафонов. Ему уже нашли замену: ПСЖ подписал французского вратаря Лукаса Шевалье, чье соглашение также оформлено.
Сделка с обоими игроками была полностью согласована президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи, спортивным директором Луисом Кампосом и главным тренером Луисом Энрике. Ожидается, что совсем скоро парижане представят новичков.
Ранее сообщалось, что французский клуб заплатит Борнмуту 67 миллионов евро за защитника. Илья Забарный подпишет контракт с ПСЖ до 2030 года.
