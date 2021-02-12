Представители Динамо и Шахтера снова оказались в престижном рейтинге.

Илья Забарный и Анатолий Трубин / Фотоколлаж из открытых источников

Французское издание L’Équipe опубликовало "пятдесятку" лучших молодых футболистов мира. В список попали сразу два украинца. 23-е место занял защитник Динамо Илья Забарный, а на 30-м месте оказался голкипер Шахтера Анатолий Трубин.

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Возглавил рейтинг форвард Барселоны Ансу Фати. Также в тройку лучших вошли Эдуардо Камавинга (Ренн) и Раян Гравенберх (Аякс).

Топ-10 лучших молодых футболистов мира выглядит следующим образом:

1. Ансу Фати (Испания) – Барселона

2. Эдуардо Камавинга (Франция) – Ренн

3. Раян Гравенберх (Нидерланды) – Аякс

4. Педри (Испания) – Барселона

5. Джованни Рейна (США) – Боруссия Дортмунд

6. Джуд Беллингем (Англия) – Боруссися Дортмунд

7. Яри Версарен (Бельгия) – Андерлехт

8. Мейсон Гринвуд (Англия) – Манчестер Юнайтед

9. Букайо Сака (Англия) – Арсенал

10. Майрон Боаду (Нидерланды) – АЗ

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