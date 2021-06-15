Сотня претендентов на звание лучшего молодого футболиста Европы не обошлась без украинских фамилий.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин и защитник Динамо Илья Забарный попали в список издания Tuttosport, которое и вручает награду (проголосовать можно по ссылке). Рассматриваются игроки, родившиеся после 1 января 2001 года.

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Украинским жемчужинам придется выдержать конкуренцию представителей топ-клубов Европы. Например, Гринвуд (Манчестер Юнайтед), Педри (Барселона), Беллингем (Боруссия Д), Мусиала (Бавария), Сака (Арсенал), Камавинга (Ренн) и другие. Ежемесячно из списка будут выбывать по 20 игроков, а официальное объявление победителя состоится 15 октября на гала-концерте в Турине.

Напомним, победителем Golden Boy-2020 стал нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд.

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