Первый тур АПЛ начнется для украинцев – Ильи Забарного и Виталия Миколенко – по-разному.

Борнмут начнет сезон 2023/24 поединком против Вест Хэма. Илья Забарный, который неплохо проявил себя в контрольных матчах в межсезонье, начнет игру в стартовом составе.

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А вот Виталий Миколенко не попал в старт Эвертона. Украинец будет наблюдать за матчем своей команды против Фулхэма со скамейки запасных. Обе встречи начнутся в 17:00.

Ранее сообщалось, что Миколенко успел залечить травму и даже сыграл в спарринге против Монцы, который состоялся 1 августа. Забарный принял участие в 4 матчах за Борнмут в межсезонье, 2 из которых провел на поле полностью.

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