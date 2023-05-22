"Восстановление после травмы было сложным. Я приехал в АПЛ с травмой, это был сложный момент, потому что хотел играть. Ждал своего шанса, тренировался и сейчас полностью готов.

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Спасибо тренеру за доверие, буду стараться продемонстрировать свой лучший футбол. Борнмут – очень хорошая команда, не только игроки, но и персонал, медицинская служба. Врачи очень помогли мне во время моего восстановления, я им благодарен.

Матч с Манчестер Юнайтед был важным в контексте следующего сезона. Мы должны улучшать нашу игру, это очень важно.

В июне хочу помочь сборной Украины, хочу уже увидеться с ребятами и быть готовым к этим матчам", – цитирует Забарного ВВС.

Напомним, Илья перебрался на Туманный Альбион еще зимой, но из-за травмы пропустил большую часть сезона, сыграв лишь в 4-х поединках.

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