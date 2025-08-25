Сафонов отказался покидать ПСЖ, и по этой причине, вероятно, он продолжит защищать цвета команды. Это не та информация, которую новичок Илья Забарный хотел бы услышать, однако он согласился на “уважительные и профессиональные отношения” с россиянином. Об этом информирует ParisSG Infos, ссылаясь на Le Parisien.

Забарный делает первые шаги адаптации в ПСЖ – известен список партнеров, с которыми общается украинец

В то же время ПСЖ намерен проявлять осторожность в вопросах, касающихся совместных видео и фото футболистов, понимая, что кадры тесного взаимодействия между игроками на тренировках или во время матчей могут привести к неприятным последствиям.

Сообщается, что во время переговоров о трансфере Забарного ПСЖ держал обоих футболистов в курсе событий и консультировался с ними. Илья готов выступать за одну команду с представителем страны-террористки.

