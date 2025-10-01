Забарный героичным подкатом помешал забить звезде Барселоны – видео спасения украинца в матче ЛЧ
Защитник ПСЖ Илья Забарный отметился роскошным моментом в матче 2-го тура Лиги чемпионов против Барселоны.
Каталонцы должны были выходить вперед уже на 14-й минуте встречи, если бы не центрбек сборной Украины.
Ламин Ямаль роскошной передачей шведой запустил Феррана Торреса на рандеву с Шевалье. Форвард Барселоны убрал кипера ПСЖ и уже видел мяч в сетке, как вдруг вынырнул Забарный. Илья в отчаянном подкате остановил круглого перед самыми воротами.
Напомним, летом ПСЖ заплатил Борнмуту за украинского центрбека 63 миллиона евро.
