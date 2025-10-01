Каталонцы должны были выходить вперед уже на 14-й минуте встречи, если бы не центрбек сборной Украины.

"Мы – лучшая команда в мире": Забарный прокомментировал свой дебютный гол за ПСЖ

Ламин Ямаль роскошной передачей шведой запустил Феррана Торреса на рандеву с Шевалье. Форвард Барселоны убрал кипера ПСЖ и уже видел мяч в сетке, как вдруг вынырнул Забарный. Илья в отчаянном подкате остановил круглого перед самыми воротами.

Напомним, летом ПСЖ заплатил Борнмуту за украинского центрбека 63 миллиона евро.

"Я отдал сердце и душу": Доннарумма о ПСЖ, разговоре с Гвардиолой, яме сборной Италии – интервью лучшего кипера мира