– Как думаете, чем завершится эпопея с возможным переходом Ильи Забарного в ПСЖ?

– Насколько мне известно, переговоры ведутся и в основном это касается денежного предложения и других деталей – а этих деталей просто миллион. Забарный вряд ли останется в своем клубе. Считаю, что Борнмут этот трансфер реализует, ведь спрос и предложения на этого футболиста есть. И не только со стороны ПСЖ, спрос есть и со стороны клубов АПЛ, которые предлагают просто бешеные деньги за него.

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– Не собьют ли с толку парня такие страсти вокруг него?

– Могу сказать, что Илья – заядлый профессионал и вряд ли что-то может его с этого пути отвернуть. Я думаю, что он и в дальнейшем будет двигаться вверх в своей карьере.

– Если вдруг трансфер в любой клуб сорвется и он останется в Борнмуте, не пойдет ли вдруг кривая его карьерного роста вниз?

– Даже если в нынешнее трансферное окно он никуда не перейдет (а я в это мало верю, как и многие из футбольных людей), то он будет в абсолютном порядке. Ведь этот парень дружит с головой. Вот такое мое глубокое убеждение, – сказал Заховайло для Sport.ua.

Добавим, что в прошлом сезоне Илья Забарный провел 39 матчей за Борнмут и отдал один ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 42 миллиона евро. Контракт украинца с "вишнями" рассчитан до 2029 года.

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