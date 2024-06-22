Журналист и блогер Виктор Вацко рассказал, что защитник Илья Забарный имел физические проблемы во время матча с Румынией в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

"Забарный получил повреждение в матче против Румынии. Он играл на характере с забитой ногой. Ушиб ноги получил.

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Но накануне игры со словаками поступила информация, что Илья готов", – поделился Вацко в программе Вацко on Air.

Напомним, матч против Румынии завершился для Украины разгромным поражением (3:0). Против Словакии Забарный вышел с первых минут и отыграл весь поединок.

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