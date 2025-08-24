Украинский защитник Илья Забарный, который недавно присоединился к Пари Сен-Жермен, по чуть-чуть знакомится с новым коллективом.

На тренировочной базе Илья Забарнийвин внимательно изучает командную среду и делает все возможное, чтобы быстрее интегрироваться как в команду, так и во французскую жизнь, сообщает Vipsg.

По информации источника, первым шагом стала организация занятий французским языком, чтобы легче адаптироваться в Париже. Хотя Забарный еще не успел найти близких друзей среди партнеров по команде, он активно поддерживает контакт с Маркиньосом, Фабианом Руисом и Хвичей Кварацхелией.

Напомним, 12 августа Илья Забарный перешел во французский ПСЖ. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 63 миллиона евро с возможными бонусами.

