Французский клуб исключил Доннарумму из состава команды на Суперкубок УЕФА, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что итальянец не будет подписывать новое соглашение с парижанами и покинет клуб этим летом, или в 2026 году как свободный агент. Представители Доннаруммы считают решение клуба в отношении игрока несправедливым.

Напомним, недавно ПСЖ объявил о подписании французского голкипера Люки Шевалье. Если Доннарумма уйдет, то дублером новичка останется российский вратарь Матвей Сафонов. В скором времени также ожидается официальное подтверждение трансфера Ильи Забарного. Вероятно, украинцу все же придется делить раздевалку ПСЖ с представителем страны-террориста.

