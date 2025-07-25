Центрбек Борнмута Илья Забарный может перейти в ПСЖ в ближайшее время.

ПСЖ уверенно приближается к трансферу украинского защитника Ильи Забарного. Как сообщает журналист Ромен Колле Гаудин, французский гранд и английский Борнмут почти согласовали все условия сделки, а решающий этап переговоров ожидается уже на следующей неделе.

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Несмотря на то, что предыдущие предложения были отклонены, а Борнмут взял паузу для принятия решения, стороны все же пришли к согласию по трансферу, который может обойтись ПСЖ примерно в 65 миллионов евро.

Напомним, что Забарным также интересовались Ливерпуль и Тоттенхэм, но 22-летний украинский защитник настаивает на переходе в ПСЖ.

Добавим, что в прошлом сезоне Забарный провел 39 матчей в футболке Борнмута и отметился одной голевой передачей.

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