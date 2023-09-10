Защитник сборной Украины Илья Забарный успел сыграть много международных матчей до 21 года.

Забарный провел 28 матчей за национальную команду Украины. В Twitter (X) подсчитали, что Илья – самый опытный молодой исполнитель на уровне сборных. То есть, никто другой до 21 года не набрал столько международных поединков.

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Главным преследователем Забарного является Джуд Беллингем с 25 матчами. Третий – чех Адам Гложек (24), четвертый – Джамал Мусиала (23), а пятое место с другими разделяют Гави, Йошко Гвардиол и Беньямин Шешко.

Забарному только что исполнился 21 год. Илья дебютировал за сборную в октябре 2020-го товарищеским матчем против Франции. Зимой он перешёл в Борнмут, а в начале этого сезона стал основным в клубе АПЛ.

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