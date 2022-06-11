"Испытываю большое разочарование из-за непопадания сборной Украины на ЧМ-2022. Причем, это стало разочарованием не только для футбольного сообщества, но и для всей нашей страны. Но мы не опускаем руки и будем стараться достичь большего в следующих матчах и турнирах.

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Насколько тяжелым стал для нас такой продолжительный сбор? Мы чувствуем себя хорошо. А главное: мы понимаем, что находимся в условиях, которые не идут ни в какое сравнение с условиями, в которых сейчас люди в Украине. У нас спокойствие, мы не под бомбами, мы в безопасности. Но ты переживаешь за людей в Украине. Мысли сейчас только об этом.

Все мы знаем, что с начала войны Польша приняла у себя украинцев как своих граждан. Спасибо им! Сейчас в Польше очень много беженцев из Украины, и многие из них придут поддержать нас в матче с Арменией. Поэтому каждый из нас должен отдать на поле все, чтобы подарить хоть какую радость украинцам", – цитирует слова Забарного на предматчевой пресс-конференции Dynamo.kiev.ua.

Напомним, поединок против Армении состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи в 16:00.

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