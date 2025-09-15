"Он перешел в лучший клуб мира и на нем большая нагрузка и давление. В сборной Илья тоже более менее неплохо выглядит. Какие у него перспективы в ПСЖ? Как ни прискорбно это говорить, но это его уровень, однако Забарный удивляет тем, что постоянно учится.

Забарный получил одну из самых низких оценок среди игроков ПСЖ – L`Equipe выделил тревожные сигналы

Я даю 10%, что у него получится заиграть в ПСЖ, потому что понимания футбола ему чуточку не хватает. Хороший пример – момент с голом Мбаппе в матче сборных. Забарный сделал движение раньше, чем нападающий, а это не тренируется. Ему надо было стоять, потому что в скорости он не побеждал в этот момент", – сказал Федорчук в комментарии Українському футболу.

Напомним, накануне Забарный вышел в старте на матч Лиги 1 против Ланса и провел на поле всю игру. Всего за парижан украинец отыграл три поединка от звонка до звонка.

ПСЖ победил Ланс перед стартом в ЛЧ – Забарный спасал и привозил, парижане получили три травмы, Барколя оформил дубль