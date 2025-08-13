Вчера, 12 августа, ПСЖ официально объявил о переходе украинского оборонца Ильи Забарного из английского Борнмута. В тот же день украинец провел первую тренировку с парижанами и отправился с командой на Суперкубок УЕФА, однако участие в матче не предполагается.

"Забарному приходилось объяснять упражнения": именитое издание поделилось подробностями первой тренировки украинца

Перед занятием игроки создали традиционный коридор для новичков, и среди присутствующих был россиянин Матвей Сафонов, который, несмотря на ранее озвученные противоречия, остался в команде.

Le bizutage en images de Zabarnyi et Chevalier par le groupe #PSG pic.twitter.com/U80d6C4UXD — ParisTeam (@Paristeamfr) August 13, 2025

Поэтому во время прохождения коридорчика Илье "досталось" и от россиянина. Болотные СМИ уже начали писать провокационные заголовки на новости, как например: "Сафонов ударил Забарного в первый же день украинца в ПСЖ".

Напомним, что Забарный переехал в Париж из английского Борнмута и подписал контракт на пять лет. Трансфер обошелся в 63 миллиона евро. Защитник будет выступать под номером 6, который ранее ни разу не был на спине у Ильи.

