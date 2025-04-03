Борнмут уступил Ипсвичу (1:2) в домашнем поединке 30-го тура АПЛ. Украинский защитник Илья Забарный начал матч в стартовом составе и провел на поле 87 минут, после чего был заменен.

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За время, проведенное в игре, Забарный 60 раз касался мяча, выполнил один отбор, совершил три выноса и четыре подбора. Он выиграл лишь одну дуэль из восьми, однажды позволил сопернику обыграть себя, потерял мяч шесть раз, дважды нарушил правила и отдал 51 передачу с точностью 90% (46 удачных).

По итогам встречи аналитические порталы оценили выступление украинца довольно низко. Whoscored поставил 5,9 балла – это второй худший показатель в команде, тогда как Sofascore дал 6,1, что стало самым низким баллом среди игроков Борнмута.

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