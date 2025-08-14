Илье Забарному уже удалось добыть дебютный трофей, даже не сыграв ни одного матча за Пари Сен-Жермен. Несмотря на то, что украинец не попал в заявку на поединок Суперкубка УЕФА против Тоттенхэма (3:2 по пенальти), бывший защитник Борнмута все же получил медаль за триумф в итальянском Удине.

Все благодаря доблестному поступку капитана парижан Маркиньоса. Бразилец снял с себя награду и повесил ее на шею Забарному, таким образом продемонстрировав, что Илью приняли в парижскую команду.

Уже в воскресенье Забарный получит шанс сыграть свой первый официальный матч за ПСЖ. Команда Луиса Энрике в рамках первого тура Лиги 1 будет гостить в Нанте.

