Ливерпуль может распрощаться с Ибрагимом Конате уже этим летом. Как сообщает журналист Саша Тавольери, французский защитник уведомил клуб о намерении перейти в Реал после завершения действующего контракта, который истекает летом 2026 года.

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Мерсисайдцы уже длительное время пытались договориться с Конате о продлении соглашения, однако безуспешно. В клубе решили не рисковать – и теперь склоняются к продаже оборонца уже в это трансферное окно, чтобы не потерять его бесплатно за год.

На фоне этого Ливерпуль ищет замену и известный статистический портал Transfermarkt сформировал шортлист потенциальных новичков в центр защиты действующих чемпионов АПЛ. Среди кандидатов – украинский центрбек Илья Забарный из Борнмута. Как отмечает источник: "Забарный значительно прибавил в классе – демонстрирует уверенность в игре один в один и прекрасно работает с мячом. Его рыночная стоимость выросла до 42 миллионов евро, и он выглядит идеальным вариантом для клубов из топ-4 АПЛ. Известно, что на Забарного также претендует ПСЖ, поэтому борьба за украинца может выйти на новый уровень уже в ближайшее время".

Среди других кандидатов на замену Конате – Марк Гехи из Кристал Пэлас, Пьеро Инкапье из Байера, одноклубник Анатолия Трубина – Антониу Силва из Бенфики и Йоэль Ордоньес из Брюгге.

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