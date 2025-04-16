Александр Зинченко впервые в 2025 году появился в основе лондонского Арсенала. В рамках 32 тура АПЛ канониры в западнолонском дерби сошлись с Бретфордом (1:1), против которого Микель Артета решил приберечь собственных лидеров перед ответным матчем ¼ ЛЧ против Реала.

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Саша уже впервые в этом сезоне сыграл на позиции полузащитника, заняв место капитана Мартина Эдегора. Выступление оставило двоякое впечатление, Зинченко первым среди всех канониров потревожил Марка Флеккена ударом в ближний угол, часто будил обострениями сонную и бледную игру Арсенала в финальной трети. А перед заменой во втором тайме упустил выход 1 в 1 после лонгбола Давида Райи. Украинец не сумел первым касанием укротить мяч, чем воспользовался Льюис Поттер, врезавшись плечом в корпус Александра.

Появился на Эмирейтс и Егор Ярмолюк, правда, после того, как Александр присел на скамейку запасных и за короткий промежуток времени успел схватить предупреждение, а также принять участие в начальной фазе единственной голевой атаки шмелей.



Вторая ничья подряд де факто исключила Арсенал из чемпионской гонки. Сократить отставание в 13 очков от Ливерпуля до финиша сезона – задача практически нереальная. Вся концентрация пушкарей направлена на ЛЧ, в которой Opta считает лондонцев фаворитами.

Приятно удивил Виталий Миколенко, который в победном матче против одного из лидеров АПЛ Ноттингем Форест (1:0) совершил аномальное количество касаний (73) и стал лучшим игроком ирисок по количеству точных передач (52/56 (93%). Сам же Эвертон сумел прервать шестиматчевую серию без побед. Следующий соперник ливерпульцев Манчестер Сити.

Впервые с мая 2023 года начал матч со скамейки запасных Илья Забарный. Андони Ираола место в основе против Фулхэма (1:0) доверил Маркосу Сенесе. После перерыва экс-динамовец все же появился на поле и отметился надежностью, чего нельзя сказать о предыдущих матчах Ильи в 2025 году. Минимальная победа Борнмута прервала домашнее проклятие вишенок, которые на родном Виталити Стедиум уступали в последних четырех матчах.

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Арсенал сыграл вничью с Брентфордом – Зинченко отдал передачу под отмененный гол, Ярмолюк присоединился к спасительной атаке