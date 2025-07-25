Руководство Борнмута раздумает над тем, как компенсировать возможный уход Ильи Забарного.

Борнмут уже несколько раз отклонял предложения ПСЖ по Илье Забарному. Правда, парижане не сдают и существует высокая вероятность, что защитник покинет клуб.

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Как сообщает BBC, если Забарный покинет клуб, то "вишни" хотели бы приобрести двух оборонцев. Одним из кандидатов был Бафоде Диаките из Лилля, но Борнмут отказался от него из-за большой трансферной цены. Руководству клуба нравится профиль Джоша Ачимпонга из Челси. "Синие" готовы рассматривать предложения лишь об аренде 19-летнего игрока.

До завершения трансферного окна Борнмут планирует также подписать нападающего, а с началом сезона "вишни" попытаются договориться о пролонгации соглашения с Андони Ираолой.

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