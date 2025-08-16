Илья Забарный летом покинул Борнмут и перешел в ПСЖ. В матче за Суперкубок УЕФА он участия не принимал поскольку лишь за день до игры он подписал соглашение с парижанами.

"Даже не представляю, как они будут уживаться": Сабо удивлен трансфером Забарного в ПСЖ при наличии там россиянина

Как сообщает официальный сайт Лиги 1, ПСЖ зарегистрировал своих летних новичков, Люка Шевалье и Илью Забарного на сезон. Украинский защитник будет выступать под шестым номером.

Напомним, ПСЖ стартует в Лиге 1 с матча против Нанта. Встреча запланирована на 17 августа, начало матча в 21:45 по киевскому времени.

