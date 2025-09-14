Сегодня, 14 сентября, ПСЖ уже играет с Лансом в рамках 4-го тура Лиги 1. Для Ильи Забарного это будет первый матч на стадионе Парк де Пренс.

ПСЖ – Ланс: стартовые составы и онлайн-трансляция матча – Забарный второй раз подряд оказался в основе

Перед игрой на арене состоялась церемония представления новичков клуба, среди которых был и украинский защитник. Илье компанию составили Ренату Марин и Люка Шевалье. Все новые игроки вышли на центр поля, где их тепло поприветствовали болельщики, после чего футболисты вернулись в раздевалку. Матч против Ланса начался в 18:15.

Напомним, что Илья Забарный перешел в ПСЖ 12 августа и уже успел принять участие в двух матчах французского клуба.

