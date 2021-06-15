"В эмоциональном плане поединок сборной Украины с Нидерландами безусловно пока лучший на Евро. Нидерландцев хорошо знаю, здесь все понятно. А у Украины действительно настолько интересное молодое поколение, что за нее можно только порадоваться. Эти люди очень удачно играли на юношеском и молодежном уровне, сейчас достойно выглядят и в национальной команде.

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Не думаю, что Зинченко допустил промах в решающем голе соперника. Ошибка – это если ты занял неправильную позицию или принял неверное решение. Допустим, когда отдаешь назад вратарю, сделал это неточно, и твоей команде забивают. А когда при стандарте ты проиграл единоборство человеку с несколько иной антропометрией – это другое. Все прицепились к реакции Зинченко на этот гол, но она понятна – парень был недоволен, и реакция оказалась очень эмоциональной. Ошибкой можно назвать и то, что тренер поставил его на эту позицию, а можно было отправить туда более высокого футболиста. Нет, это нельзя назвать персональной ошибкой Зинченко.

Относительно игры Бущана... Голкипер провел встречу очень неровно. Считаю, он мог бы сыграть и удачнее. Даже если ты тянешь, но потом пропускаешь после важных ошибок – а они были важными – действия вратаря нельзя оценивать положительно. Понятно, что для многих украинцев, в том числе, для него, это первый матч на таком уровне, поэтому ни с какими выводами точно не торопился бы", – сказал Слуцкий в комментарии Спорт-Экспресс.

Напомним, сборная Украины в стартовом матче своей группы на Евро-2020 уступила нидерландцам со счетом 2:3. Следующий поединок "сине-желтых" состоится уже в четверг, 17 июня, против Северной Македонии. Начало встречи в 16:00.

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