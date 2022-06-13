Палермо во второй раз обыграл Падову в финале плей-офф за выход в Серию В.

Серия С. Плей-офф, финал

Палермо – Падова – 1:0 (первый матч – 1:0)

Гол: Брунори, 25

Удаление: Роналдо, 56, Пелегатти, 90+2 (оба – Падова)

В 2019 году Палермо не сумел найти деньги, чтобы погасить долги. Команду не допустили к участию в Серии В и признали банкротом. Пришлось начинать с самых низов. Однако с новыми владельцами сицилийцы переродились. Через каких-то три года Палермо снова оказался в когорте команд, которые будут соперничать за выход в элиту итальянского футбола.

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Регулярный сезон Палермо завершил на втором месте Серии С3, потому пришлось играть в плей-офф. Это почти полноценный турнир, начинающийся стадией 1/32 финала. Правда, Палермо стартовал в 1/8. В матчах на вылет "орлов" уже никто остановить не мог – они всего дважды играли вничью. В полуфинале и решающем раунде одержали четыре победы, не пропустив ни одного мяча.