"Шахтер владел мячом 60% времени. Сделал на 150 передач больше, имел малый процент брака. Вопрос.... И что это дало?

"Де Дзерби всегда хочет от меня чего-то большего": Соломон подписал приговор тренерскому таланту наставника Шахтера

О вкусах не спорят... Мне не нравится стиль Де Дзерби. Всё поперёк и назад в стоячем положении. В створ ворот соперника всего два удара. Я не злорадствую, но за такие деньги могли и получше найти специалиста", – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, поражение от Интера (0:2) лишило Шахтера шансов на евровесну. Последний поединок в группе против Шерифа не будет иметь никакого турнирного значения.

Интер – Шахтер: Де Дзерби помогает соперникам в ЛЧ, но 1 большой позитив защищает тренера, несмотря на финиш еврокубков