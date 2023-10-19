Форвард Жироны Артем Довбик поразмышлял над тем, кто из его соотечественников мог бы усилить испанскую команду.

"Еще один украинец в Жироне для трио? Да, в принципе, на левом фланге у нас есть вакансия. Ждем.

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Кого? Не Пихаленка. На фланг, думаю, нет. Судаков? За него много просят. Столько за него Жирона не заплатит. Будем делать все, чтобы больше украинцев приезжало в Ла Лигу", – сказал Довбик в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, контракт Судакова с Шахтером действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

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