"За Шапаренко Динамо должно еще доплатить": Леоненко оценил шансы сборной Украины на Олимпиаде в Париже
Экс-форвард Динамо Виктор Леоненко высказался относительно украинских звезд, которые очень быстро угасают.
"Как правило, мы на уровне молодежи выступаем хорошо. Но где же наши чемпионы мира на взрослом уровне? Хороший пример – парень на букву "С", который два гола в финале забил. Где сейчас Супряга?
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Конечно, я буду болеть за сборную Украины, но не надо считать, что мы сильнее всех. Перед Евро-2024 все говорили, что мы сильнее румын, а в итоге получили 0:3.
Сборная Украины дороже по составу на Transfermarkt? Просто мы умеем дорого втюхивать наших футболистов. С одной стороны – это хорошо, а с другой – когда так втюхивают, то потом позорят страну и клуб. Кроме Цыганкова и Довбыка, в составах своих клубов никто серьезно не играет. Хотя Довбик с такой игрой на Евро далеко не поедет.
За Шапаренко дают 10-15 миллионов, а Динамо просит 100. Чувствуете разницу? Мне кажется, за него нужно еще доплатить, чтобы поехал после его слабого выступления на чемпионате Европы", – сказал Леоненко в комментарии Zbirna.com.
Напомним, соперниками Украины на групповом этапе ОИ-2024 будут Ирак (24 июля), Марокко (27-го) и Аргентина (30-го). Перед стартом на Олимпиаде команда Руслана Ротаня проведет два товарищеских матча – против Египта (14 июля) и Парагвая (18 июля).
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