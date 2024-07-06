"Как правило, мы на уровне молодежи выступаем хорошо. Но где же наши чемпионы мира на взрослом уровне? Хороший пример – парень на букву "С", который два гола в финале забил. Где сейчас Супряга?

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Конечно, я буду болеть за сборную Украины, но не надо считать, что мы сильнее всех. Перед Евро-2024 все говорили, что мы сильнее румын, а в итоге получили 0:3.

Сборная Украины дороже по составу на Transfermarkt? Просто мы умеем дорого втюхивать наших футболистов. С одной стороны – это хорошо, а с другой – когда так втюхивают, то потом позорят страну и клуб. Кроме Цыганкова и Довбыка, в составах своих клубов никто серьезно не играет. Хотя Довбик с такой игрой на Евро далеко не поедет.

За Шапаренко дают 10-15 миллионов, а Динамо просит 100. Чувствуете разницу? Мне кажется, за него нужно еще доплатить, чтобы поехал после его слабого выступления на чемпионате Европы", – сказал Леоненко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, соперниками Украины на групповом этапе ОИ-2024 будут Ирак (24 июля), Марокко (27-го) и Аргентина (30-го). Перед стартом на Олимпиаде команда Руслана Ротаня проведет два товарищеских матча – против Египта (14 июля) и Парагвая (18 июля).

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