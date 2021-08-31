"Я никогда не работал с Петраковым и мне очень интересно. Каждый тренер приносит что-то новое для игроков и мне хочется посмотреть. К сожалению, не получилось поехать на эти сборы – надеюсь, что удастся поехать на следующие.

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Я хочу понять, что Петраков требует и, возможно, он откроет что-то новое во мне или улучшит и это очень важно. А так за команду я не переживаю, потому что собраны хорошие, высококлассные игроки. Просто нужно максимально подготовиться, ведь времени будет очень мало, плюс перелет в Казахстан... Я думаю, что все будут "злыми", как минимум, потому что сыграли 1:1 с Казахстаном в первом матче, и не будут уже думать, что это будет легкая прогулка. Тем более сейчас новый тренер привнесет что-то новое. Я думаю, что все будет хорошо", – сказал Трубин в интервью BurBuzz.

Напомним, Анатолий не смог приехать в сборную на матч отбора ЧМ-2022 против Казахстана – голкипера прооперировали и сейчас он проходит курс реабилитации.

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