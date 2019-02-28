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За рулем – с ветерком: такого Кополовца вы еще не видели

12:25 37 Читати українською
За рулем – с ветерком: такого Кополовца вы еще не видели
Михаил Кополовец / Фото: Футбол 24

Хавбек Миная Михаил Кополовец запостил смешное видео.

Полузащитник Миная Михаил Кополовец решил развлечь своих подписчиков в соцсетях.

"Он ярко жил, сидел в баре в хлам, с девушками на коленях, бил свои Ferrari". Самые эпичные цитаты Михаила Кополовца

Хавбек с ветерком прокатился на своем BMW, энергично двигаясь в такт песни.

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Михаил Кополовец Михаил Кополовец Вторая лига
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