За рулем – с ветерком: такого Кополовца вы еще не видели

Овертайм — 12:00 113
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Від диктатора Франко – до міністра Берлусконі: топ-5 клубів, які сміються над фразою "футбол поза політикою"
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"Усі мають вчитись в Алекса, дякую йому": Зінченко став ідеалом Гвардіоли і може зберегти Ман Сіті 50 мільйонів – MENАнглия — 27 фев 1116
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"Раніше мені казали, що граю, як Мессі". Манор Соломон – про армію Ізраїлю та вибір на користь Шахтаря, а не Ман СітіИнтервью — 27 фев 562
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