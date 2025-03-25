"Это факт: за рубежом у меня больше признания, чем в своей стране. Если говорить о будущем, то я не закрываю никаких дверей – ни во Франции, ни за границей. У меня есть свобода выбора, и я знаю, что все будет хорошо, хоть и по-другому", - цитирует Дешама Le Figaro.

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ЧМ-2026 станет для Дешама последним во главе сборной Франции, если команда туда пробьётся. Он проработает на этой должности 14 лет. Дешам уже сказал, что не видит себя тренером другой национальной сборной – он хотел бы поработать в клубном футболе.

Ранее Дешам тренировал Монако, Ювентус и Марсель.

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