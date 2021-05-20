"Этот сезон был переходным. Серьезных достижений у нас и не могло быть, будем откровенны. За прошлый сезон из десяти баллов я ставлю четверку.

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Рагнар Сигурдсон и Бобир Абдихоликов покинули команду. У многих заканчиваются контракты и с ними ведутся переговоры. Я бы хотел полностью сохранить команду, а как оно будет – посмотрим. Нужно усилить те позиции, на которых у нас нет большой конкуренции – это крайние защитники и крайние нападающие", – сказал Федык в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в первом же сезоне в УПЛ львовский клуб сумел удержаться в элите и, набрав 28 очков, стал в турнирной таблице десятым.

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