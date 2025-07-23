Защитник Динамо Кристиан Биловар поделился, как общается с Игорем Суркисом в стенах клуба и за его пределами.

– Как вы с Игорем Суркисом разделяете роли тестя и президента? Проговаривали ли этот момент? Насколько это для вас дополнительное давление, когда вы не только игрок Динамо, а член семьи?

– Не могу сказать, что мы проговаривали эту тему, потому что проговаривать должны те, кто чего-то не понимает. А мы все умные люди. Когда нахожусь в расположении команды, в пределах тренировочной базы Динамо, то Игорь Михайлович для меня такой же президент, как и для каждого футболиста в команде.

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А когда нахожусь за пределами расположения команды, то он для меня тесть. Даже скажу так, чтобы у вас было больше лайков под этим интервью – любимый тесть, с которым общаюсь на тему, как нужно воспитывать его внука, как нужно любить его дочь, которую я очень люблю, как нужно относиться и так далее.

О футболе с Игорем Михайловичем могу поговорить только о матчах Лиги чемпионов. А что касается моей игры и игры Динамо Киев, то Игорь Михайлович, как я знаю, в очень хороших отношениях с нашим главным тренером. Поэтому ему есть с кем обсуждать игры Динамо, – сказал Биловар в интервью Tribuna.

Напомним, сын Биловара родился в декабре 2024 года. Дочь Игоря Михайловича – Яна Суркис – подарила жизнь мальчику в свой день рождения.

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