Итальянский топ-клуб интересуется полузащитником Шахтера Кевином, сообщает AreaNapoli.it. 22-летний бразилец является одним из нескольких имен, которым интересуются неаполитанцы.

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Отмечается, что Кевином также интересуются клубы английской Премьер-лиги. Наполи был готов приобрести футболиста зимой за 25 миллионов евро, однако теперь ожидается, что цена на футболиста возрастет и приблизится к 30 миллионам евро.

Также "адзурри" рассматривают трансфер вингера Марселя Мейсона Гринвуда. Англичанин по сравнению с Кевином имеет преимущество благодаря опыту выступлений в топ-лигах, однако за него, вероятно, придется выплатить большую сумму.

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник Шахтера провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кевина в 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Наполи интересуется хавбеком "горняков" Георгием Судаковым.

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