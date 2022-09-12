"Лицензия у "Суспільного". Я получил такое подтверждение. Но они сами говорят, что вряд ли будут транслировать все матчи.

ФИФА продала России право на трансляцию ЧМ-2022, закрыв глаза на войну в Украине

Мне сказали, что есть вероятность, что впрягутся в эту тему, прежде всего, такие стриминговые платформы, как Setanta и MEGOGO. И я слышал о "плюсах" (1+1 medi,? – прим.) – у них подтвердили, что может, если инвестор захочет, возьмут маленький кусок, большой кусок или весь кусок, но весь может не влезть", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, чемпионат мира-2022 состоится в Катаре и пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

"Соловйов прифотошопив мені Ейхмана і понеслось": за ним полювала русня – Афган, футбол і Ахметов, що нагадує Наполеона