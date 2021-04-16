Украинский полузащитник российского Оренбурга Александр Нойок признался, где и сколько зарабатывал в своей карьере.

"Первую квартиру я купил не себе, а маме с папой. Долго на нее собирал. И когда мы стали чемпионами с дублем Шахтера, денег хватило.

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Сколько платили в Шахтере? 800 долларов в месяц плюс премиальные, которые были очень неплохими. У нас тогда хорошая команда собралась: Малиновский, Ордец, Будковский, Караваев. Мы стали чемпионами и хорошо заработали.

Сколько мне остались должны в донецком Металлурге и Металлисте? Ой, много. В общем я полтора года жил без зарплаты – где-то 350 тысяч долларов набежало. Эти деньги уже точно не вернуть.

После перехода из брестского Динамо, где я зарабатывал около восьми тысяч долларов в месяц, в Оренбурге получаю еще меньше.

А относительно рекордных премиальных... Когда в Металлисте мы обыграли киевское Динамо, на всю команду нам дали 1,3 миллиона долларов. Я в этой игре остался в запасе, но все равно получил 25 тысяч, потому что общую сумму разделили на всех: игроки, массажисты, водитель автобуса и так далее.

Хватит ли мне тех денег, которые заработал в футболе, до конца жизни? Все что зарабатываю, стараюсь инвестировать в недвижимость. Умом я, конечно, не блещу. Но все же не совсем тупой хлопец! Поэтому денег хватит, надеюсь. Лишь бы здоровье позволяло еще поиграть и заработать. А дальше, может, попробую себя в чем-нибудь еще", – сказал Нойок в интервью Sport24.

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