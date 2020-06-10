"За пять лет в Динамо практически ничего не заработал и ничего серьезного не купил": Косырин – об уроках своей карьеры

Экс-форвард сборной Украины Александр Косырин вспомнил ранние годы своей карьеры в киевском Динамо.

"К сожалению, большинство перспективных молодых футболистов так и не заиграли и вряд ли уже заигрывают. У многих из них на первом месте айфоны, дорогие машины, клубы, вечеринки. Все хотят сразу получить хорошие контракты. У них другие ценности. Я считаю, что с молодыми игроками нужно постоянно разговаривать по этому поводу, доносить все это, опускать "с небес на землю", как говорится, но чаще всего тебя даже не хотят слушать.

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Мы были другими. В Динамо нам говорили: "Ты сначала дай футболу, а потом футбол даст тебе". Так и было... Я почти пять лет играл в структуре Динамо. Ничего практически не заработал, ничего серьезного не купил, но зато потом начал зарабатывать и покупать то, что мне хотелось. Уже футбол мне давал, уже мое имя работало на меня", – сказал Косырин в интервью footballfest.

Напомним, форвард принадлежал Динамо с 1997 по 2001 годы, однако за первую команду провел лишь пять матчей, забил один мяч.

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