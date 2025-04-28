"Когда мы на пятой минуте пропустили такой ненужный гол из-за ошибки, мы не поняли, что произошло. Поэтому были в некоторой степени неконцентрированы. Когда выходишь на поле, настраиваешься на борьбу, а этот гол нас сбил с толку.

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Первый тайм мы сыграли не на своем уровне. А во втором, когда уже не было, что терять, мы пошли вперед, и это дало свой результат.

Борьба и провокации? Это дерби, это поединок Динамо – Шахтер, здесь не может быть иначе. В этих матчах всегда эмоции на максимальном уровне, все стремятся победить, никто не хочет уступать. Футболисты это воспринимают нормально, после игры мы пожали друг другу руки.

Второй гол мы могли забивать раньше, у нас были довольно хорошие моменты – и у Ваната, и у Кабаева, и у Шапаренко. И у соперника были хорошие моменты. Надеюсь, болельщикам игра понравилась.

А насчет того, что в последнее время от меня много результативных действий... То, что я иду вперед – это одновременно и моя проблема, и хорошая черта. Считаю, я защитник, который больше играет на атаку. Сейчас, когда мы идем к чемпионству, стараемся дисциплинированнее играть сзади, я отхожу назад, стараюсь меньше играть вперед.

Вообще по своей натуре я игрок, который больше играет вперед, и тренеры это видят. Возможно, я не так силен в обороне, но вперед могу играть хорошо. Стараюсь действовать на своих сильных качествах, плюс уверенность, которая появляется, когда играю три-четыре матча подряд. Тогда свободно чувствую себя на поле.

А когда долго не играю, в первых играх чувствуется неуверенность, переживаю, чтобы не сделать ошибку, чтобы снова не посадили на скамейку запасных. За свою ошибку в матче с Ференцварошем осенью я поплатился сполна – отсидел 6-7 игр в запасе. Но ничего, это футбол, это мой опыт. Сейчас, к счастью, все хорошо", – цитирует Дубинчака официальный сайт киевлян.

Напомним, 26-летний защитник был одним из самых заметных в составе Динамо в Класичному и помог киевлянам возродить интригу, ассистировав Ванату при счете 0:2.

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