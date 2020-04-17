"За ним следят тренеры сборной": журналист прокомментировал слухи об интересе Динамо к сенсационному бомбардиру

Журналист программы "Профутбол" Игорь Цыганык не воспринимает серьезно слухи об интересе Динамо к нападающему Десны Александру Филиппову.

Напомним, Александр Филиппов занимает второе место в списке бомбардиров текущего сезона УПЛ – в его активе 13 голов. Недавно в СМИ появилась информация об интересе к нему со стороны киевского Динамо.

Филиппов прокомментировал интерес со стороны Динамо

"Когда появляется любой футболист, который начинает забивать, сразу его начинают сватать в Динамо. Сейчас в киевской команде есть три форварда – Русин, Соль и Беседин. Последний с октября вернется к тренировкам, а текущий чемпионат можно доиграть и с двумя нападающими. Я не думаю, что Динамо на данном этапе ищет форварда. Его начнут искать только после того, если кого-то продадут. А набирать форвардов, чтобы их "солить", смысла нет. Тем более, что это раздувает бюджет.

Впрочем, не исключаю возможности, что это работа агентов, чтобы поднять цену Филиппову. Он – хороший футболист, за ним следят тренеры национальной сборной. Сейчас он демонстрирует очень хороший футбол, но есть объективная реальность – в Динамо сейчас есть три форварда, а четвертого не требуется. Тем более, что Беседин переподписал контракт", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

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