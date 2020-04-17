toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

"За ним следят тренеры сборной": журналист прокомментировал слухи об интересе Динамо к сенсационному бомбардиру

20:57 22 Читати українською
"За ним следят тренеры сборной": журналист прокомментировал слухи об интересе Динамо к сенсационному бомбардиру
Александр Филиппов слева) / ФК Динамо

Журналист программы "Профутбол" Игорь Цыганык не воспринимает серьезно слухи об интересе Динамо к нападающему Десны Александру Филиппову.

Напомним, Александр Филиппов занимает второе место в списке бомбардиров текущего сезона УПЛ – в его активе 13 голов. Недавно в СМИ появилась информация об интересе к нему со стороны киевского Динамо.

Филиппов прокомментировал интерес со стороны Динамо

"Когда появляется любой футболист, который начинает забивать, сразу его начинают сватать в Динамо. Сейчас в киевской команде есть три форварда – Русин, Соль и Беседин. Последний с октября вернется к тренировкам, а текущий чемпионат можно доиграть и с двумя нападающими. Я не думаю, что Динамо на данном этапе ищет форварда. Его начнут искать только после того, если кого-то продадут. А набирать форвардов, чтобы их "солить", смысла нет. Тем более, что это раздувает бюджет.

Впрочем, не исключаю возможности, что это работа агентов, чтобы поднять цену Филиппову. Он – хороший футболист, за ним следят тренеры национальной сборной. Сейчас он демонстрирует очень хороший футбол, но есть объективная реальность – в Динамо сейчас есть три форварда, а четвертого не требуется. Тем более, что Беседин переподписал контракт", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

"Один из 3-х настоящих монстров атаки": Шевченко бешеными голами за Динамо уничтожал грандов ЛЧ – во всем мире обожают

blog_ava
"Мбаппе раздражает меня все больше и больше": неожиданное признание чемпиона мира
14:03
357
Теги
Назарий Русин Назарий Русин Фран Соль Фран Соль Игорь Цыганык Сборная Украины Трансферы Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Александр Филиппов Александр Филиппов Артем Беседин Артем Беседин Динамо Киев Динамо Киев Десна Десна
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
47
мин
Уотфорд
17:00
Норвич
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук