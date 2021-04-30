"Очень рад, что Динамо вновь чемпион. Спасибо ребятам за все месяцы работы. Конечно, это прогресс, давно не были чемпионами. Прогресс есть, но останавливаться никто не будет. И Луческу, и президент клуба сказали сейчас, что только идти дальше.

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Работа с Луческу? Конечно, у него есть, что взять и чему поучиться. Сколько – 40-50 лет стажа. Каждая тренировка, каждый сбор – можно что-то почерпнуть. А когда собирается весь штаб, то за ним можно записывать.

Конспекты Луческу? Ну да. Не конспекты конечно, но умные и мудрые вещи рассказывает", – сказал Гусев для программы Профутбол.

Напомним, 75-летний румынский специалист летом пришел в Динамо и уже в дебютном сезоне завоевал золото УПЛ.

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