"За ним можно записывать", – Гусев в восторге от работы с Луческу в Динамо
Тренер Динамо Олег Гусев поделился впечатлениями от чемпионства киевлян под наставничеством Мирчи Луческу.
"Очень рад, что Динамо вновь чемпион. Спасибо ребятам за все месяцы работы. Конечно, это прогресс, давно не были чемпионами. Прогресс есть, но останавливаться никто не будет. И Луческу, и президент клуба сказали сейчас, что только идти дальше.
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Работа с Луческу? Конечно, у него есть, что взять и чему поучиться. Сколько – 40-50 лет стажа. Каждая тренировка, каждый сбор – можно что-то почерпнуть. А когда собирается весь штаб, то за ним можно записывать.
Конспекты Луческу? Ну да. Не конспекты конечно, но умные и мудрые вещи рассказывает", – сказал Гусев для программы Профутбол.
Напомним, 75-летний румынский специалист летом пришел в Динамо и уже в дебютном сезоне завоевал золото УПЛ.
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