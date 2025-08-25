Полузащитник Агротеха Алексей Чичиков, который в свое время в составе Ворсклы в финале Кубка Украины бил Шахтер, рассказал о победе над Эпицентром в 1/32 финала турнира.

"Агротех – действующий обладатель Кубка Украины среди аматоров. Естественно, не хотелось сходить с дистанции уже после первого матча. Хотя прекрасно осознавали, что бросить вызов Эпицентру будет очень сложно. Ведь в отличие от подолян, которые полтора месяца готовились к дебюту в УПЛ, мы вообще не проводили совместных тренировок.

Дело в том, что в Агротехе собраны футболисты из Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей, и собраться нам очень проблематично. Тем более, что практически для всех моих одноклубников футбол – это хобби.

Достаточно сказать, что последнюю неделю почти вся команда была привлечена к сбору арбузов в сельскохозяйственной фирме, которая является спонсором нашего клуба. Не случайно, что в середине второго тайма мы подсели физически, и гости перехватили инициативу. К счастью, удалось выстоять, и судьба противостояния решалась в футбольной лотерее.

Считаю, что мы были более мотивированы, и это помогало активнее действовать. Создали больше голевых моментов, и один из них мне удалось реализовать. Немного обидно, что вскоре пропустили. Однако большего сопернику не позволили.

Помог нам кубковый характер, желание в каждом эпизоде действовать через не могу. Вспоминается, нечто подобное я пережил в 2009 году, когда в составе Ворсклы стал обладателем Кубка Украины. Тогда полтавчане неожиданно в финале обыграли Шахтер, которого все считали фаворитом. Мы сейчас также пишем историю с Агротехом, и хочется доказать, что есть еще порох в пороховницах", – рассказал 37-летний Чичиков в комментарии Sport.ua.

Напомним, основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти Агротех перестрелял Эпицентр (7:6) и пробился в 1/16 финала Кубка Украины.

