Вингер Динамо не забывает, благодаря кому у него и его партнеров по команде есть возможность играть в футбол.

Первый матч квалификации ЛЧ против Штурма Цыганков пропустил из-за травмы, но стал героем поединка в Австрии. В активе 24-летнего вингера сборной Украины эффектный ассист на Константина Вивчаренко, а также победный гол.

Штурм – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

"За Украину и наш народ. За наших воинов, благодаря которым мы свободны. Слава Украине", – написал лидер Динамо в Instagram, прикрепив фото празднования победного гола в ворота австрийцев.

К слову, недавно появилась информация, что Цыганков не хочет оставаться в киевском клубе, стремясь продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов Европы. Контракт Виктора с Динамо рассчитан до лета 2023 года, а новое соглашение воспитанник "бело-синих" пока не подписал.

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