"В Академии Шахтера у нас на каждой позиции были сильные игроки. Я не мог бы сказать, что Коваленко будет в Аталанте или Малиновский будет в Аталанте.

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Потому что в свое время, когда мы из Академии перешли в Шахтер-3, с Малиновским не хотели подписывать контракт и он поехал домой. За него компенсацию требовали: он поехал в один клуб – сказали, мы за тебя платить не будем, во второй – то же самое. Где-то полгода он был без команды.

Затем директор Академии Шахтера Патрик ван Леувен сформировал сборную, в которую назад позвали всех, кого отчислили, чтобы еще раз посмотреть, и Малиновский тогда начал очень неплохо", – рассказал Загорулько в интервью SportArenaTV.

Напомним, Малиновский – воспитанник Шахтера. На контракте с "горняками" он находился с 2011 по 2017 годы.

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