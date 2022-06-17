"За кого ты меня принимаешь?": Погба вспомнил конфликт с Моуринью из-за "неправильного" фото
Поль Погба продолжает делиться откровениями о своих страданиях в Манчестер Юнайтед.
"Все началось, когда я получил травму. Я сказал, что еду в Майами на реабилитацию. Там папарацци сфотографировали меня вместе с женой, а Жозе отправил эти фотографии моему агенту Мино Райоле.
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Мне это вообще не понравилось. Жозе сказал, что я отдыхаю, пока другие тяжело работают. Я спросил Моуринью – "ты серьезно?". Я же травмирован, тренируюсь здесь трижды в день. За кого ты меня принимаешь? Для меня было неожиданно испытывать такие проблемы с моим тренером", – Goal цитирует тираду Погба из документального фильма.
Напомним, Моуринью хотел избавиться от француза еще в 2018 году, но в конце концов МЮ уволил самого "Особенного".
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