"Все началось, когда я получил травму. Я сказал, что еду в Майами на реабилитацию. Там папарацци сфотографировали меня вместе с женой, а Жозе отправил эти фотографии моему агенту Мино Райоле.

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Мне это вообще не понравилось. Жозе сказал, что я отдыхаю, пока другие тяжело работают. Я спросил Моуринью – "ты серьезно?". Я же травмирован, тренируюсь здесь трижды в день. За кого ты меня принимаешь? Для меня было неожиданно испытывать такие проблемы с моим тренером", – Goal цитирует тираду Погба из документального фильма.

Напомним, Моуринью хотел избавиться от француза еще в 2018 году, но в конце концов МЮ уволил самого "Особенного".

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