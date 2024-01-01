Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский откровенно рассказал о своих отношениях с "зеленым змием".

"Сейчас я не пью. Не нравится мне состояние на утро, оно просто ужасное.

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И вам желаю сохранять свое здоровье, это очень важно. Никогда не можешь знать, что случиться из-за алкоголя.

За какую сумму я соглашусь выпить? Это бесполезно спрашивать. Я сейчас не пью. Чувствую себя прекрасно. Хотя приезжайте, обсудим, если захотите. Но меня сейчас не тянет вообще, я очень рад этому. Доволен своим состоянием", – сказал Милевский в своем стриме на Twitch.

Напомним, 38-летний экс-форвард имел серьезные проблемы со здоровьем из-за злоупотребления алкоголем, но благодаря сверхусилиям бывших партнеров по сборной Украины (Алиеву и Селезневу) согласился на лечение, которое оплатил Игорь Суркис.

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