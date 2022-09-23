"Против Шотландии был тяжелый матч. Это видели все. Ребятам было непросто. Сейчас атмосфера хорошая. Мы много общаемся и делаем выводы. Проанализировали наши ошибки и движемся дальше.

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Относительно возвращения наших ребят из "Азовстали"... Для нас это была очень хорошая весть. Думаю, за этим следил каждый украинец. Хочется, чтобы такое случалось чаще. Нужно, чтобы не гибли наши люди", – сказал Забарный.

Напомним, защитник Динамо пропускал матч сборной Украины против Шотландии (0:3) из-за дисквалификации. Поединок против Армении состоится 24 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:00.

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