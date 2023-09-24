"Считаю, что арбитр принял правильное решение, показав Ракицкому красную карточку. Ведь он шел в подкате прямой ногой с угрозой нанесения травмы. К счастью, я успел немного забрать ногу и поэтому избежал сильного удара. Иначе было бы что-то ужасное. За грубость Ракицкий даже не извинился.

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Хотя, если откровенно, то я предпочел, чтобы мы играли в равных составах. Потому что оставшись в меньшинстве Шахтер занял круговую оборону и лишь эпизодически пользовался своим грозным "оружием" – быстрым переходом от защиты к наступлению.

Если принимать во внимание, что львовяне создали больше голевых моментов, значит они были ближе к победе. Однако если учесть, что мы отыгрались только под занавес поединка, то, пожалуй, итог должен устраивать.

Удивил ли чем-то Шахтер? Высокой реализацией. Появившись впервые у наших ворот, они сразу же забили. Надо этому у "горняков" учиться", – сказал Квасница в комментарии Sport.ua.

Напомним, несмотря на упущенную победу Шахтер остался на вершине турнирной таблицы УПЛ, Рух опустился на шестую строчку.

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