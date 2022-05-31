"Я работал тренером вратарей в академии Металлиста. За возраст Лунина отвечал Александр Храбров, он пригласил Андрея в команду. Лунин появился в Металлисте в 2011 году и был у нас до 2015 года, пока не перешел в Днепр.

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Каждый человек неповторим. Андрей с детства был гибким, прыгучим, хорошо играл ногами. Наверное, его можно сравнить с Эдвином Ван дер Саром. Всегда болел за Реал. Он с детства мечтал играть в мадридском клубе. Выходит, его мечта сбылась.

Если бы у Андрея было больше игрового времени, то сейчас он был бы одним из лучших голкиперов мира. Потенциал у него огромный. Поэтому, по-моему, ему нужно идти в команду, где он будет играть постоянно. Тогда за год он станет номером один в мире. Без разницы, куда. Главное – играть. Все же игровая практика это очень важно", – цитирует Волькавова FanDay.

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